Mundo Líder supremo do Irã recusa negociação com EUA e ameaça fechar Estreito de Ormuz De acordo com a agência iraniana de notícias Irna, Ali Khamenei considerou que "não há benefício em negociar com os EUA"

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou neste sábado a ideia de novas negociações com os Estados Unidos, elogiando os últimos comentários do presidente iraniano, Hassan Rouhani, no qual ele ameaçou fechar o Estreito de Ormuz se novas sanções sobre as exportações de petróleo forem impostas contra Teerã. De acordo com a agência iraniana de notícias Ir...