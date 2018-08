Mundo Líder do Estado Islâmico é morto em operação conjunta entre EUA e Afeganistão Abu Saad Erhabi é o terceiro líder do grupo terrorista morto desde julho do ano passado

Forças armadas dos Estados Unidos e do Afeganistão mataram na noite de sábado o líder do grupo terrorista Estado Islâmico no Afeganistão, Abu Saad Erhabi, em uma ação realizada na província de Nangarhar, informaram autoridades locais. Ele é o terceiro líder do grupo terrorista morto desde julho do ano passado. Além de Erhabi, outros dez terroristas foram mortos na o...