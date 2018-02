Kuroda reitera otimismo apesar de tombo da Bolsa

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês - equivalente ao Banco Central brasileiro), Haruhiko Kuroda, reiterou ontem a visão otimista da economia e do mercado acionário domésticos, apesar do fraco desempenho recente da Bolsa de Tóquio, principalmente nos últimos dois dias. Seguindo um movimento global, o índice acionário Nikkei despencou 4,73% de ontem em...