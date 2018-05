Mundo Kim Jong Un reclama de "hegemonia dos EUA" em encontro com Lavrov Enquanto isso, o ex-chefe de inteligência militar da Coreia do Norte e um dos assessores mais próximos do líder norte-coreano, Kim Yong Chol, está em Nova York tentando preparar o caminho para uma cúpula co Donald Trump

