Kim Jong-un recebe delegação política da Coreia do Sul em Pyongyang

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, recebeu uma delegação política de alto nível da Coreia do Sul, na noite desta segunda-feira em Pyongyang. Trata-se do primeiro encontro conhecido dele com autoridades do governo rival de Seul desde sua chegada ao poder, no fim de 2011.

O encontro, anunciado pelo escritório do presidente sul-coreano, poderia ser um sinal de uma nova fase de reaproximação, no momento em que as duas Coreias buscam expandir laços diplomáticos. Na Olimpíada de Inverno, autoridades norte-coreanas viajaram para o evento em território sul-coreano e dialogaram com autoridades locais.

A Coreia do Sul afirma que enviou uma delegação para tentar fomentar o diálogo entre Pyongyang e o governo dos Estados Unidos sobre o programa de armas nucleares norte-coreano, bem como para melhorar o relacionamento entre os vizinhos. Seul informou que sua delegação seguirá até os EUA, após retornar de Pyongyang.

Caso a reaproximação não se traduza em avanços, isso poderia elevar a tensão entre Seul e Washington. O governo americano quer pressionar e isolar Pyongyang para que desista de suas armas, enquanto Seul tem defendido a diplomacia.

O jantar da segunda-feira, revelado por um porta-voz presidencial sul-coreano, não havia sido anunciado antes da viagem. O porta-voz não deu detalhes da pauta das discussões. A Coreia do Norte admitiu que chegou uma delegação sul-coreana nesta segunda-feira, mas não fez menção a qualquer reunião com Kim.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, foi convidado a visitar Pyongyang para um evento, mas não confirmou se irá. Ele enviou a delegação para avaliar a possibilidade de uma reunião. Fonte: Dow Jones Newswires.