Mundo Kim Jong Un propõe mais conversas com a Coreia do Sul O líder da Coreia do Norte enviou uma carta para Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, que agradeceu em suas redes sociais

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, enviou uma carta para Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, pedindo mais conversas entre os líderes no ano de 2019, de acordo com o gabinete presidencial da Coreia do Sul. Mais tarde, Moon agradeceu a Kim em suas redes sociais. "Haverá muitas dificuldades pela frente", disse o presidente sul-coreano em sua mensagem. "Entretanto, n...