Mundo Kim Jong-un faz selfies e elogia Cingapura antes de encontro com Trump

Horas antes de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, percorreu a cidade-Estado de Cingapura, onde fez selfies com líderes norte-coreanos e atraiu multidões de espectadores confusos. A excursão de Kim durou aproximadamente duas horas na manhã de segunda-feira, com ele passeando por diversos pontos turísticos d...