Mundo Kim Jong-un convida Papa a visitar Coreia do Norte Convite será apresentado oficialmente por líder sul-coreano

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou o papa Francisco a visitar Pyongyang e disse que pretende recebê-lo com entusiasmo. A informação foi dada nesta terça-feira (9) pelo porta-voz da Presidência da Coreia do Sul, Kim Fui-Kyeom, ao falar com a imprensa sobre a viagem à Europa do presidente Moon Jae-in, prevista para os dias 16 a 18 de outubro, com um...