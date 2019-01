Mundo Kim Jong-un chega a Pequim para visita de quatro dias Encontro é o quarto desde o início das negociações pela desnuclearização do país

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou em Pequim nesta terça-feira, 8, para uma visita de quatro dias, em um esforço de coordenação com seu único grande aliado antes de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode ocorrer nos próximos meses. Especula-se que autoridades americanas e norte-coreanas tenham se encontrado no Vietnã...