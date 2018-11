Mundo Justiça americana manda Casa Branca devolver credencial de jornalista da CNN A credencial foi suspensa na semana passada depois de o jornalista contestar Trump numa entrevista coletiva

Um juiz federal do distrito de Colúmbia determinou nesta sexta-feira, 16, que o governo do presidente Donald Trump devolva imediatamente a credencial do correspondente da CNN na Casa Branca, Jim Acosta. A credencial foi suspensa na semana passada depois de o jornalista contestar Trump numa entrevista coletiva. O juiz Timothy Kelly, indicado ao cargo pelo próprio Tru...