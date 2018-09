Mundo Juiz pede prisão preventiva para ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner por receber propina Acusações envolvem o setor de construção civil e obras públicas realizadas nos mandatos de Cristina e do marido, já morto, Néstor Kirchner

O juiz federal Claudio Bonadio, da Argentina, pediu hoje (17) a prisão preventiva da ex-presidente da República e senadora Cristina Kirchner, de ex-integrantes do seu governo e de empresários suspeitos de pagar propina e por formação de quadrilha. As acusações envolvem o setor de construção civil e obras públicas realizadas nos mandatos de Cristina e do marido, já mor...