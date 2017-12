Juiz pede fim de foro e prisão de Cristina Kirchner

A Justiça argentina pediu ontem a retirada da imunidade parlamentar da ex-presidente e senadora Cristina Kirchner para prendê-la. Ela é acusada de acobertar os iranianos suspeitos do ataque contra a Associação Mutual-Israelita Argentina (Amia), em 1994, que deixou 85 mortos. Para o pedido de prisão ser cumprido, porém, dois terços dos senadores argentinos têm de aprovar a quebra de do foro privilegiado de Cristina.

O juiz federal argentino Claudio Bonadio, autor da ordem de prisão, acusa a ex-presidente de traição à pátria, um dos delitos castigados com maior severidade pela Justiça do país – que prevê pena de 10 a 25 anos de prisão. Pelo acobertamento de criminosos, a detenção pode chegar a 6 anos. É a primeira vez que um magistrado solicita a prisão de Cristina, alvo também acusações de lavagem de dinheiro.

Em seu mandado, um documento de 365 páginas, Bonadio acusa a presidente de “dar ordens pessoalmente” para que os iranianos conseguissem “a impunidade”, segundo o jornal argentino Clarín, para que a “Argentina não seja apontada como um Estado terrorista, que promove e financia organizações terroristas”. De acordo com Bonadio, em 2013, o governo da então presidente fez um pacto com o Irã “para normalizar as relações entre os países e garantir a impunidade dos cidadãos iranianos indiciados”.

Para perder a imunidade, Cristina, que assumiu o mandato na semana passada, deve passar por processo no Senado.