Mundo Juiz dá prazo de 30 dias para governo reunir famílias e crianças nos EUA De acordo com a decisão, se a criança for menor de cinco anos, ela deve retornar aos braços dos pais em até 14 dias, contando a partir de terça-feira

Um juiz do Estado norte-americano da Califórnia deu como prazo 30 dias para que as autoridades da fronteira dos Estados Unidos promovam a reunião das famílias separadas por tentarem entrar de forma ilegal no país. A decisão é mais um revés contra o governo de Donald Trump, que tem sido bastante criticado internacionalmente após relatos de que centenas de crianças foram s...