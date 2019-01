Mundo Juan Guaidó pede ajuda ao Brasil, diz Mourão Vice-presidente afirmou, também, que o País tem condições de prestar ajuda humanitária ao vizinho

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse hoje (30) que o Brasil estuda formas de atender ao pedido de ajuda humanitária do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino do país no último dia 23. Segundo Mourão, o governo federal reúne as demandas, encaminhadas pelo venezuelano, p...