Mundo Jovens precisam ter paixão pela vida, diz Papa Francisco Segundo o Pontífice, o mundo precisa viver não como quem "carrega a vida como um peso"

O papa Francisco abordou nesta quarta-feira (5) o tema do suicídio entre os jovens e disse que muitos deles não têm "paixão por viver" porque "ninguém a semeou". O assunto foi tratado durante um encontro do líder da Igreja Católica com motociclistas que participarão do próximo Grande Prêmio de San Marino de MotoGP, no dia 9 de setembro. "Quando leio as not...