Jovens e técnico de time de futebol podem ficar meses presos em caverna na Tailândia Autoridades pensam na possibilidade de resgate durar até quatro meses

Os 12 adolescentes e o técnico de futebol que estavam desaparecidos dentro de uma caverna e foram encontrados ontem (2) com vida podem ter que aguardar por meses no local até que as equipes de resgate consigam retirá-los com segurança. "Vamos enviar comida para pelo menos quatro meses e vamos ensinar os 13 a como mergulhar, enquanto continuamos drenando a água que inunda a...