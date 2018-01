Jovem milionária russa cobre Lamborghini de R$ 2,5 milhões com 1,3 milhão de cristais Swarovski

A estudante russa Daria Radionova, de 23 anos, que, em 2014, cobriu uma Mercedes-Benz CLS com cristais Swarovski, voltou a "brilhar" nas manchetes dos sites pelo mundo após mais uma atitude que retrata sua riqueza. Ela estilizou uma Lamborghini Huracán com 1,3 milhão de cristais da empresa austríaca.

Radionova, filha de um casal de empresários da Moldávia, na Europa oriental, desembolsou cerca de R$ 2,5 milhões para obter o esportivo e não divulgou a quantia gasta na customização do automóvel, feita em uma empresa especializada de Londres, na Inglaterra, cidade onde mora.

A Mercedes-Benz CLS estilizada em 2014 pela estudante russa foi leiloada por cerca de R$ 700 mil e parte do valor, segundo ela, foi destinada a uma organização não governamental que cuida de animais. Daria ainda não disse se a Lamborghini Huracán terá o mesmo caminho.

A finalização do serviço de customização do esportivo ocorreu na véspera do Natal. A russa, ao pegar o automóvel, trafegou pela Oxford Street e causou um congestionamento na via. O serviço para cobrir a Lamborghini com cristais Swarovski teve duração de um mês.