Jovem mata irmão por estar 'roubando' velocidade do Wi-Fi

Uma discussão banal, que pode acontecer em qualquer família, terminou com um irmão matando o outro. Um jovem de 20 anos é acusado de esfaquear o irmão, 3 anos mais velho, por causa da velocidade de conexão da internet da casa onde eles moravam com os pais em Leominster, Massachusetts, nos EUA.

O jovem Timothy Record teria sido derrubado e recebido um chute no rosto do irmão mais velho, Nathan Record, por estar 'roubando' a velocidade de conexão da casa. Após a agressão, Timothy foi até a cozinha, pegou uma faca, brigou com o irmão e o golpeou no peito.

De acordo com o jornal local Sentinel & Enterprise, Nathan ainda estava vivo quando os paramédicos chegaram à casa da família, mas morreu logo após chegar ao hospital. Timothy foi preso por assassinato. O crime aconteceu em 9 de junho.

Durante audiência na última quarta-feira (6), o irmão se declarou inocente. Timothy está preso, sem possibilidade de fiança, e aguarda decisão sobre uma possível condenação ou absorção.