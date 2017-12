Jovem de 26 anos filma a própria morte em queda de arranha-céu

O jovem chinês Wu Yongning, de 26 anos, morreu em novembro após cair do 62° andar de um prédio na cidade de Changsa, na China. O acidente ocorreu quando o rapaz, que é famoso na internet por publicar vídeos escalando e fazendo acrobacias em arranha-céus sem qualquer proteção, filmava uma nova façanha.

Na gravação, é possível ver Wu Yongning pendurado na borda do edifício. Ele, no entanto, perde a força nos braços e acaba caindo. Seu corpo foi encontrado, de acordo com o site Mirror, por funcionários da limpeza em uma das varandas do edifício.

A imprensa internacional repercutiu que Wu Yongning teria começado a fazer as gravações como forma de arrecadar dinheiro para a família. Este último, em específico, seria para um campeonato.

Sua morte só foi divulgada agora após os fãs do canal de Wu estranharem o sumiço do rapaz. O acidente, então, foi confirmado pela namorada do chinês.

ATENÇÃO: Cenas fortes