Jovem de 24 anos é encontrada morta após ir a encontro do Tinder com outra mulher

O corpo de uma jovem foi encontrado semanas depois que ela desapareceu após ir a um encontro marcado pelo Tinder. Os pais acreditam que Sydney Loofe, de 24 anos, foi morta em Clay County, Nebraska (EUA), no dia seguinte a um encontro que teve com uma mulher que conheceu pelo aplicativo, agora identificada como Bailey Boswell, de 23 anos. As informações são do Metro UK.

A vítima enviou uma mensagem de texto para uma amiga dizendo que teve um encontro com a suspeita no dia anterior e que pretendia sair novamente com ela naquela noite. Mas, depois disso, Sydney sumiu e não apareceu no trabalho na manhã seguinte. A família achou o desaparecimento suspeito e temia que ela pudesse ter sido sequestrada.

O corpo da jovem foi encontrado nesta semana por agentes que estavam vasculhando a região perto de sua casa. A família de Sydney confirmou a descoberta em um comunicado.

A suspeita foi presa juntamente com seu companheiro de 51 anos, Aubrey Trail. Eles agora aguardam julgamento.