Jovem de 23 anos é morto pela ex-namorada por ter usado o Tinder cinco meses após término

Uma mulher de 25 anos foi presa após esfaquear e matar seu ex-namorado em um ataque de raiva depois de descobrir que ele conheceu alguém novo no Tinder. De acordo com o Metro UK, a assistente de loja Hasna Begum esfaqueou o DJ Pietro Sanna, de 23 anos, 36 vezes. O crime ocorreu em Londres, na Inglaterra.

Segundo a reportagem, Hasna descobriu que Pietro havia conhecido alguém pelo aplicativo cinco meses após o término do relacionamento entre eles. Ela, então, foi até a casa do ex e o esfaqueou até a morte, fugindo do local em seguida.

O corpo do DJ foi encontrado três dias depois, após Hasna mandar uma mensagem anônima para o irmão de Pietro. Ela foi presa e condenada à prisão perpétua pelo crime.