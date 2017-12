Jovem de 22 anos é morta pelos próprios cães durante passeio

A jovem norte-americana Bethany Lynn Stephens, de 22 anos, foi atacada e morta pelos seus cachorros da raça pitbull, durante um passeio em Goochland, na Virgínia (EUA).

A moça saiu de casa, na tarde de quinta-feira (14), para passear com os cães, mas como eles não voltaram até a noite, o pai de Bethany acionou os serviços de emergência e também foi procurar a filha e os animais. Foi quando ele encontrou o corpo da filha desfeito e os cachorros tentando guardar as partes no mato.

Após o trabalho dos serviços de controle animal, que levou quase duas horas para controlar os cães, a polícia chegou até o corpo da vítima que estava desfeito em mais de 60 pedaços. Ao todo, foram mais de oito horas de trabalho para recolher os vestígios.

"Ainda não sabemos o que motivou o ataque. A vítima tinha ferimentos defensivos, que revelam que tentou manter os cães afastados, e que estava viva e consciente durante o ataque. Tinha maior parte dos ferimentos na cabeça e pescoço. O cenário era grotesco. Em quarenta anos de trabalho na polícia nunca tinha visto nada assim e espero não ter que voltar a ver. É uma tragédia", afirmou o xerife James Agnew, da polícia local.