Jovem de 18 anos morre eletrocutada durante banho no dia do seu noivado

Uma jovem russa de 18 anos foi eletrocutada no banho apenas algumas horas antes do seu noivado.

Viktoria Stronskaya morreu enquanto curtia férias românticas na aldeia russa Loo. Ela tinha sido levada ao local por seu namorado Pavel Kniazkov, de 23 anos, que estava planejando pedi-la em casamento. As informações são do The Sun.

Mas quando Viktoria foi tomar banho na noite do seu noivado, ela foi morta por choques elétricos causados ​​por um mau funcionamento do chuveiro.

A jovem foi enterrada no domingo (3) na cidade russa de Kislovodsk. A polícia ainda não comentou o incidente.