Jovem de 16 anos morre esfaqueada ao confrontar garota que fazia bullying contra ela

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada até a morte depois de confrontar a garota que fazia bullying contra ela. Valaree Megan Schwab morreu no hospital depois de ser atacada em Nova York no dia 10 de janeiro.

Z'Inah Brown, também de 16 anos, foi presa pelo assassinato. Ela usou uma faca de cortar carne para atingir Valaree duas vezes no tronco. Alunos da escola onde a dupla estudava contaram à ABC News que a vítima foi atacada por Brown e outras pessoas em uma lanchonete perto do colégio no dia do homicídio.

De acordo com o Daily Mail, a polícia informou que havia cinco ou seis adolescentes no grupo que implicaram com Valaree, incluindo meninos e meninas. A jovem tentou combatê-los com spray de pimenta depois de ser assediada pelo bando enquanto caminhava. Neste momento, a adolescente foi esfaqueada por Z'Inah Brown, que acabou acusada de assassinato em segundo grau depois de se entregar à polícia um dia após o ataque.