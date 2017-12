Jovem das '50 plásticas para ficar como Angelina Jolie' diz que mentiu e mostra seu rosto real

A jovem que chocou a internet com sua aparência - que ela afirmou ser o resultado de 50 cirurgias plásticas para se parecer com a atriz Angelina Jolie – revelou que era tudo uma farsa. As informações são do Independent.

Sahar Tabar, de 19 anos, teve suas fotos amplamente compartilhadas pelo mundo, chocando a todos com sua suposta aparência mórbida e exagerada. No entanto, tudo se tratou de um fingimento: as imagens eram resultado de uma combinação de maquiagem e Photoshop.

Embora não esteja claro o que fez a iraniana revelar toda a farsa, acredita-se que tenha algo a ver com o assédio sofrido após seus minutos de fama, uma vez que a adolescente mudou seu perfil no Instagram de público para particular. Ao jornal russo Spoutnik, Sahar disse que teria feito as imagens como uma forma de se “divertir”.

Antes que a farsa fosse admitida pela jovem, vários usuários de redes sociais levantaram suspeitas sobre a validade das imagens da adolescente depois de terem notado fundos irregulares e ângulos estranhos em algumas fotos.

Após toda a história, o rosto real de Sahar Tabar finalmente foi revelado (e não é nada assustador quanto às outras imagens que viralizaram). Confira: