Mundo Jornalistas são a personalidade do ano da revista 'Time' Jornal de Maryland alvo de atentado, jornalista filipina e repórteres da 'Reuters' presos em Mianmar também foram premiados; revista decidiu publicar quatro capas diferentes para destacar cada um dos escolhidos

A revista Time concedeu nesta terça-feira, 11, o prêmio "Personalidade do Ano" ao jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em 2 de outubro no consulado do seu país em Istambul, e outros jornalistas dos EUA Unido, Filipinas e Mianmar. The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018. ...