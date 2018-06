Mundo Jornalista dos EUA chora ao vivo ao noticiar separação de crianças dos pais Administração de Donald Trump têm tirado forçadamente bebês e crianças pequenas dos pais imigrantes

A jornalista americana Rachel Maddow não conseguiu conter as lágrimas nesta terça-feira, 19, ao dar a notícia sobre a administração de Donald Trump separar forçadamente bebês e crianças pequenas dos pais imigrantes e enviá-los para abrigos específicos no sul do Texas. "Isso é inacreditável", disse ela antes de começar a ler a nota da agência Associated Press. A jo...