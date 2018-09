Mundo Jornalista desmascara médico que mentiu em estudo sobre autismo ‘É o acesso à informação que leva a decisões acertadas’, diz Brian Deer

Foi numa trivial entrevista com uma mãe ativista antivacinas que o jornalista britânico Brian Deer percebeu que havia alguma coisa errada no estudo científico publicado em 1998 que ligava a vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, rubéola e caxumba) à ocorrência de autismo. Conduzida pelo médico britânico Andrew Wakefield e publicada na The Lancet, uma da...