Mundo Jornalista crítico ao regime saudita foi 'desmembrado' na Turquia, diz 'NYT' Jamal Khashoggi, crítico da monarquia, está desaparecido

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que está desaparecido há oito dias, após ter entrado no consulado de seu país em Istambul, na Turquia, teria sido desmembrado com uma serra por agentes de Riad. A denúncia foi publicada pelo jornal norte-americano "The New York Times", que cita uma fonte turca próxima às investigações. Os restos mortais de Khashoggi, que pu...