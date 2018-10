Mundo Jornal publica último artigo de jornalista que teria sido morto em consulado da Arábia Saudita "Do que o mundo árabe tem mais necessidade é liberdade de expressão" é o título do texto, que soa como um testamento espiritual do autor

O jornal americano "The Washington Post" publicou nesta quinta-feira (18) o último artigo do jornalista Jamal Khashoggi, desaparecido desde 2 de outubro de dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. "Do que o mundo árabe tem mais necessidade é liberdade de expressão" é o título do texto, que soa como um testamento espiritual do jornalista, possi...