Mundo John McCain decide interromper tratamento contra câncer Senador norte-americano tratava um tumor no cérebro

O senador republicano John McCain, de 81 anos, decidiu que vai parar de fazer tratamento contra um tumor no cérebro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24) pela família do político norte-americano. "No verão passado, o senador John McCain dividiu com os norte-americanos o que nossa família já sabia", diz a nota. Em julho de 2017, o político norte-americano foi di...