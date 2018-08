Mundo Japão: onda de calor mata 138 pessoas e leva 70 mil a hospitais A maior parte dos afetados tem mais de 65 anos

A onda de calor no Japão já matou 138 pessoas e afetou a vida de mais de 70 mil que foram levadas a hospitais com sintomas de insolação. A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres informou que o número de vítimas é o maior registrado em um único ano. A maior parte dos afetados tem mais de 65 anos. Desde abril, quando as temperaturas começaram a subir no país, ...