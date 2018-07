Mundo Japão executa últimos condenados por ataque com gás sarin Foram executados seis membros da seita Aum Shinrikyo

O Japão executou nesta quinta-feira (26) seis membros da seita Aum Shinrikyo, considerada a responsável pelo atentado com gás sarin ao metrô de Tóquio em 1995, o qual matou 13 pessoas e deixou seis mil feridos. No início do mês, o fundador da seita, Shoko Asahara, e outras seis pessoas também foram executadas. Os membros de hoje eram os últimos do culto "Verdade Suprem...