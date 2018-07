Mundo Japão: enchentes matam mais de 30 pessoas após fortes chuvas No total, pelo menos 47 estão desaparecidos

Enchentes e enxurradas atingiram uma área ampla no sudoeste do Japão neste sábado, após fortes chuvas. A imprensa local informa que as casualidades crescem em ritmo acelerado. A televisão pública do Japão, NHK, relata 38 vítimas fatais, quatro pessoas em estados grave e outros 47 desaparecidos.Ordens de evacuação foram emitidas para mais de 360 mil pessoas em Okayama, di...