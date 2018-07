Mundo Japão confirma 155 mortes e ao menos 50 desaparecimentos após inundações As equipes de resgate trabalham nas encostas cobertas por lama e nas margens dos rios em busca dos desaparecidos

O governo japonês disse que pelo menos 155 pessoas morreram em decorrência das recentes chuvas, inundações e deslizamentos de terra que atingiram a região oeste do país. Segundo o secretário-geral do gabinete, Yoshihide Suga, 50 pessoas não foram encontradas até a tarde desta terça-feira, 10, a maioria na área de Hiroshima. As buscas e operações de limpeza continuam n...