Jacarés ficam congelados em lago, mas sobrevivem ao colocar o nariz para fora da água

Os jacarés que vivem no Shingle River Swamp Park na Ocean Isle Beach, na Carolina do Norte, tiveram que se adaptar ao extremo frio que atinge a região. Eles entraram na água no momento em que ela estava mais “quentinha” que o vento, mas acabaram congelados quando as baixas temperaturas solidificaram o lago, ficando impossibilitados de se moverem. Como alternativa, estes animais colocaram o nariz acima do gelo para sobreviverem.

O curioso comportamento é chamado de brumação, um processo que os animais de sangue frio reduzem seu metabolismo para que possam sobreviver a climas frios, semelhante à hibernação de mamíferos de sangue quente, explicou a ABC News.

Uma camada de gelo se formou no topo do pântano na última sexta-feira e ficou sólida durante todo o fim de semana. O gelo endureceu ao redor dos focinhos dos jacarés com seus corpos suspensos na água, contou o gerente geral do parque, George Howard. "Os jacarés existem há centenas de anos. São máquinas de sobrevivência", afirmou.

O jacaré americano pode sobreviver a temperaturas de 40 graus negativos na água e pode prender a respiração por cerca de 24 horas.

De acordo com a reportagem, ainda ontem (9) os jacarés descongelaram e saíram do lago.