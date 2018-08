Mundo Iván Duque assume a Colômbia com novos ventos “Quero governar a Colômbia com valores e princípios inabaláveis, superando as divisões de esquerda e direita", discursou o novo presidente

O vento estava tão forte que quase arrancou das mãos do presidente do Congresso da Colômbia, Ernesto Macias, o discurso em que saudava o novo presidente do país, Iván Duque. Choveu durante as duas horas da posse, houve só uma pequena trégua. Mas chuva e ventania não constaram do “país que recebemos” -- o balanço da economia, justiça, guerra ao narcotráfico, paz e ...