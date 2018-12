Mundo Itamaraty não recebeu notícias de brasileiros vítimas de tsunami Ministério continua monitorando situação

O Ministério das Relações Exteriores não recebeu, até o momento, notícias de brasileiros vítimas do tsunami que matou cerca de 222 pessoas na Indonésia. De acordo com a pasta, nenhum comunicado foi feito à embaixada brasileira em Jacarta nas horas seguintes à tragédia, mas o ministério está monitorando a situação. Por volta das 21h45 de ontem (22), no horário ...