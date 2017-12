Itamaraty anuncia expulsão de diplomata da Venezuela

O governo brasileiro decidiu ontem declarar o encarregado de negócios da Venezuela no Brasil, Gerardo Antonio Delgado Maldonado “persona non grata”. A medida vem em reação à decisão do governo venezuelano, anunciada no último sábado (22), de fazer o mesmo ao embaixador do Brasil em Caracas, Ruy Pereira.A retaliação contra o diplomata venezuelano estava prevista desde ...