Itália faz críticas à incapacidade da UE em realocar 150 imigrantes

O governo da Itália informou nesta sexta-feira (24) que a União Europeia (UE) “não existe" porque não é capaz de realocar 150 imigrantes, que estão retidos há cinco dias na embarcação militar Diciotti, em Catania, na Sicília. As fontes são do Ministério do Interior italiano. Em comunicado divulgado pelo governo, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte,...