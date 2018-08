Mundo Itália estuda nacionalizar concessionária de ponte desabada Autostrade per l'Italia está na mira do governo

O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, afirmou nesta segunda-feira (20) que o governo estuda a hipótese de nacionalizar a empresa Autostrade per l'Italia, concessionária responsável pela Ponte Morandi, que desabou na semana passada, em Gênova, deixando 43 mortos. Desde o desastre, cujas causas ainda estão sendo investigadas, o gabinete do primeiro-ministro Giusep...