Itália consegue redistribuição de imigrantes à deriva para países da União Europeia

A Itália conseguiu negociar a redistribuição por países da União Europeia (UE) de parte dos 450 imigrantes que estavam à deriva no Mar Mediterrâneo. De acordo com fontes do governo e relatos à ANSA, a Alemanha receberá 50 imigrantes, enquanto a França e Malta darão acolhimento a 100. "Essa é a solidariedade e a responsabilidade que sempre pedimos para a Europa e que,...