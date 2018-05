Mundo Irlanda vai às urnas votar em mudanças na lei de aborto Votação pode permitir que mulheres abortem em mais situações

Os irlandeses estão votando nesta sexta-feira (25) em um referendo sobre aborto. Se aprovado, haverá mudanças no artigo 8 da Constituição, flexibilizando a prática no país, que possui uma das legislações mais rigorosas da Europa sobre o assunto. Segundo as pesquisas, calcula-se que a maioria do eleitorado, formado por 3 milhões de pessoas, vote a favor da reform...