Irã tem protestos pró-governo

Manifestações pró-governo em várias cidades do Irã atraíram milhares de participantes ontem, após seis dias de protestos de opositores. A emissora estatal transmitiu imagens de passeatas em Kermanshah, Ilam e Gorgan nas quais os manifestantes portavam bandeiras do Irã e fotos do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. O presidente americano, Donald Trump, disse que...