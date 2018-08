Mundo Inundações matam 324 na Índia Chuvas são as piores dos últimos 80 anos no país

Pelo menos 324 pessoas morreram nas inundações que atingem os estado de Kerala, no sul da Índia, há oito dias e já são as piores dos últimos 80 anos no país. Pinarayi Vijayan, governador do estado, definiu a situação como "extremamente grave" e informou que cerca de 220 mil pessoas tiveram de ser deslocadas para 1568 abrigos montados pelo governo. Vijayan ainda ...