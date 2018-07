Mundo Inundações matam 124 pessoas no Japão e deixam 60 desaparecidos Desde a última quinta-feira (5) chove intensamente no país, sobretudo nas cidades de Hiroshima e Ehime

As autoridades do Japão atualizaram o balanço de vítimas no país em decorrência de inundações e deslizamentos causados pelo recorde de chuva na região ocidental. São pelo menos 124 mortos e 60 desaparecidos. Duas pessoas localizadas estão em estado grave. Desde a última quinta-feira (5) chove intensamente no país, sobretudo nas cidades de Hiroshima e Ehime,...