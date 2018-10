Mundo Inflação anual na Venezuela chega a 81.000% Dados foram divulgados pela Assembleia Nacional do país

A Comissão de Finanças Assembleia Nacional Venezuelana (AN) anunciou nesta segunda-feira (8) que inflação anual acumulada no país chegou a 81.043,5%. Somente no último mês de setembro, o índice foi de 233%. "Estamos falando de um número histórico. Tudo indica que ele só vá aumentar no próximo mês", disse o deputado Juan Andrés Mejía, membro da Comissão, em entrev...