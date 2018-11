Mundo Indonésia resgata uma das caixas-pretas de avião da Lion Air Aeronave caiu no mar de Java com 189 pessoas a bordo

As autoridades da Indonésia confirmaram nesta quinta-feira (1) terem encontrado uma das duas caixas-pretas do avião da companhia aérea Lion Air, que caiu na última segunda-feira no mar de Java com 189 pessoas a bordo. A caixa-preta foi achada pela equipe de busca a 30 metros de profundidade, após registrarem ontem (31) um consistente sinal nas águas do cab...