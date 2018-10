Mundo Indonésia prorroga buscas Com milhares de desaparecidos, governo anunciou prorrogação de resgate por um dia para encontrar mais vítimas de desastre duplo ocorrido ainda em setembro

A Indonésia prorrogou ontem as buscas por vítimas do terremoto de magnitude 7,5 e do tsunami na Ilha de Sulawesi a pedido dos parentes das muitas pessoas ainda desaparecidas, informou a agência nacional de mitigação de desastres. Cerca de 10 mil agentes de resgate se empenhavam ontem no que teria sido o último dia de buscas nas ruínas da cidade litorânea de Palu...