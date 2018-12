Mundo Indonésia prioriza busca de corpos para evitar epidemias após tsunami Número de mortos por ondas gigantes que atingiram no sábado o país de maior população muçulmana do mundo chega a 429 e há mais de 100 desaparecidos; sobreviventes convivem com alarmes falsos e risco de contaminação das fontes de água

Drones e cães farejadores são a principal ferramentas para recuperar os cadáveres que ameaçam contaminar fontes de água e expor a epidemias os sobreviventes do tsunami que deixou ao menos 429 mortos em Sumatra e Java, na Indonésia, no sábado, dia 22. Há mais de 100 desaparecidos. Surpreendido pelas ondas gigantes que chegaram sem aviso, o país agora convive com alarmes f...